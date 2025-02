Magdeburg/Halle - Sachsen-Anhalt startet mit milden Temperaturen und eher spätherbstlichem Wetter in die neue Woche. „So richtig Winter ist es nicht“, teilten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Nachts kann es zwar stellenweise frostig werden, doch tagsüber bleibt es mit etwa 2 bis 5 Grad eher kühl - in den Höhenlagen um den Gefrierpunkt. Am Montagvormittag dominieren dichte Wolken und teils neblig-trübes Wetter. Erst am Nachmittag lockert es langsam von Osten her auf.

In der Nacht zum Dienstag klart der Himmel vielerorts auf, die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 6 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es zunächst wolkig, im Westen Sachsen-Anhalts kann es im Tagesverlauf örtlich zu Niederschlägen kommen – teils als Regen, teils als Schnee. Besonders in Tallagen besteht Glättegefahr. Die Temperaturen steigen tagsüber in den Plus-Bereich, lediglich im Harz bleibt es frostig.

Für den weiteren Wochenverlauf sagen die Meteorologen überwiegend starke Bewölkung und unbeständiges Wetter voraus. Es bleibt trüb und nass, gelegentliche Niederschläge sind zu erwarten. Im Harz bleibt es winterlich mit Schneefällen und frostigen Temperaturen.