Bremen/Hannover - Mildes und bewölktes Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Freitag sowie am Wochenende. Der Freitag beginnt in den nördlichen Landesteilen stark bewölkt und gelegentlich regnerisch, während es im Süden bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken trocken bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei erwärmt es sich auf milde 14 bis 18 Grad, auf den Nordseeinseln auf etwa zwölf Grad. Der Wind weht schwach, an der See mäßig. Am Nordrand des Harzes kann es bis nachmittags Windböen der Stärke sieben geben, die am Abend nachlassen, hieß es weiter.

In der Nacht zum Samstag bleibt es verbreitet stark bewölkt, dabei regnet es teils und lockert sich nur selten auf. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen fünf und neun Grad. Am Wochenende wird das Wetter bei milden Temperaturen zwischen zwölf und 18 Grad am Samstag sowie neun und 16 Grad am Sonntag durchmischt. Es würden Wolken, wiederkehrende Schauer und vereinzelt auch Gewitter erwartet, hieß es weiter.