Berlin/Potsdam - Milde Temperaturen und eine dichte Wolkendecke erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenbeginn. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, ist am Nachmittag mit leichten, örtlichen Schauern zu rechnen, die sich später verstärken können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, gebietsweise kommt es zu Regen. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 7 Grad ab.

Der Dienstag startet erneut mit einigen Wolken am Himmel, dabei regnet es gebietsweise leicht - bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad.

Am Mittwoch bleibt es wechselhaft und regnerisch. Dabei treten laut DWD einzelne Windböen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag halten sich die Wolken am Himmel und es tritt Regen auf. Es werden Tiefstwerte zwischen 6 und 8 Grad erwartet.