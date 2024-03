Milde Temperaturen und Sonne am Sonntag in Thüringen

Wolken ziehen über die Statue eines Landsknechts auf dem Haus zum breiten Herd am Fischmarkt.

Erfurt - Milde Temperaturen und Sonnenschein erwarten die Menschen in Thüringen am Sonntag. Bei 11 bis 14, im Bergland um 10 Grad Celsius, wechseln sich Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen mitteilte.

In der Nacht zu Montag ziehen dichte Wolken auf, zeitweise regnet es. Es kühlt auf 6 bis 2 Grad ab. Am Montag wird das Wetter ungemütlicher: Laut Wetterdienst fällt vereinzelt leichter Regen und es bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 14, im Bergland 6 bis 10 Grad.

Die Wolken ziehen sich in der Nacht zu Dienstag ein wenig zurück, Regen fällt nicht mehr. Es kühlt ab auf 4 bis 1 Grad. Viele Wolken kündigen die Meteorologen für Dienstag an, die meiste Zeit soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben mit 11 bis 13, im Bergland 6 bis 9 Grad, ähnlich wie an den Vortagen.