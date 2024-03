Milde Temperaturen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Der Freitag startete locker bewölkt, teils kann es neblig sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag nehmen die Wolken zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Harz bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel bedeckt, in der östlichen Hälfte des Landes kann es regnen. Dabei sinken die Temperaturen auf fünf bis zwei Grad. Auch am Samstag bleibt der Himmel bewölkt. Meist wird es niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 13, im Harz bei 6 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel bewölkt. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Dabei fallen die Temperaturen auf sieben bis vier Grad. Am Sonntag nehmen die Wolken ab und die Sonne scheint. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Harz bei 10 bis 13 Grad.