Magdeburg - Heiter bis wolkig wird es am Dienstag in Sachsen-Anhalt. Nachdem in der Früh noch stellenweise leichter Frost herrscht, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf elf Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Es bleibt trocken und verbreitet leicht windig. Nur auf dem Brocken ziehen ab dem Nachmittag Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern auf. In der Nacht zum Mittwoch seien dort auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Dabei wird die Nacht bewölkt und es kann regnen. Bis auf zwei Grad kühlt es ab.