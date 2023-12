Milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg erwartet

Potsdam/Berlin - Auf milde Temperaturen zum Wochenstart können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Dabei beginnt der Montag mit vielen Wolken, einzig im Süden Brandenburgs kann es am Vormittag auch sonnig werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vom Nachmittag an ist zwischen Prignitz und Uckermark Regen möglich. Bis auf neun Grad klettern die Temperaturen, dabei weht ein schwacher, teils auch böiger Wind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es weiterhin stark bewölkt. Bei Tiefsttemperaturen um die vier Grad kann es gebietsweise regnen.