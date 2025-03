Der Frühling bahnt sich in dieser Woche, zumindest tagsüber, langsam seinen Weg. Wie hoch steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen?

Milde Tage und frostige Nächte in Thüringen

Es wird frühlingshaft und sonnig in Thüringen. (Symbolbild)

Erfurt - Viel Sonnenschein erwartet die Menschen in Thüringen in den nächsten Tagen. Dabei bleibt es in den Nächten weiter frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute steigen die Temperaturen laut der Vorhersage im Tagesverlauf bis auf 14 Grad. Hinzu kommt viel Sonnenschein, der nur leicht von Schleierwolken getrübt wird. In der Nacht zu Mittwoch klart es vollständig auf. Die Temperaturen liegen zwischen einem und minus zwei Grad.

In den nächsten Tagen setzt sich das Wechselspiel aus mildem und sonnigem Wetter am Tag sowie frostigen Nächten weiter fort. Dabei halten sich die Werte bis zum Ende der Woche zwischen maximal 12 bis 16 Grad. Regen ist dabei keiner in Sicht.