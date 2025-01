Trocken beginnt der Tag in der Hauptstadtregion. Am Nachmittag ziehen Wolken auf. Gibt es auch Regen?

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird es milder, doch hier und da könnte ein Regenschirm praktisch sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Tag teils heiter, teils wolkig und bleibt zunächst trocken. Am Nachmittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, an einigen Orten setzt leichter Regen ein.

Die Temperaturen steigen auf 5 Grad in der Uckermark bis 8 Grad in der Elbe-Elster-Niederung, in Berlin auf etwa 7 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind.

Temperaturanstieg am Samstag

In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt und stellenweise fällt etwas Regen. Den Angaben zufolge bleibt es mit Tiefstwerten zwischen 3 und 6 Grad frostfrei.

Am Samstag ist es laut Vorhersage meist stark bewölkt, zeitweise gibt es etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad im Süden, in Berlin auf etwa 10 Grad. Der Sonntag bringt ebenfalls Wolken und gelegentlich Regen, bei Höchstwerten um 6 Grad lockert es am Abend stellenweise auf.