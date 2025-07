In einer Wohnung bricht ein Feuer aus. Ist ein technischer Defekt an der Mikrowelle die Ursache?

Mikrowelle verursacht womöglich Wohnungsbrand in Calbe

In Calbe brannte es in einer Wohnung, der Mieter kam ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

Calbe - Bei einem mutmaßlich von einer Mikrowelle ausgelösten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Calbe im Salzlandkreis ist ein Mensch verletzt worden. Der Mieter kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Feuer und den Löscharbeiten am Samstagabend sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar, hieß es. Der Brandort sei beschlagnahmt und eine Brandursachenermittlung eingeleitet worden. Die Höhe des Schadens kann nach Polizeiangaben derzeit nicht beziffert werden.