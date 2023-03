Erfurt - Das Thüringer Migrationsministerium will eine weitere Flüchtlingsunterkunft des Landes einrichten. „Es ist unser Ziel, ein weiteres Unterbringungsobjekt vorzuhalten“, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag auf Anfrage mit. Wie viele Plätze insgesamt zur Verfügung stehen sollen, blieb zunächst offen. Derzeit werde ein Markterkundungsverfahren vorbereitet.

In Thüringen gibt es derzeit die vom Land betriebene Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, eine Unterkunft in Eisenberg und eine Notunterkunft in Hermsdorf (beide Saale-Holzland-Kreis). In Suhl war es in der Vergangenheit immer wieder zur Überbelegung gekommen.