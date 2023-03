Berlin - Der Berliner Mieterverein setzt sich unabhängig vom Ausgang des Volksentscheids für mehr Tempo beim Klimaschutz ein. „Wir fordern, dass der Senat seine Klimaziele von sich aus deutlich nachschärft, damit die Wärmewände schneller gelingt als 2045“, sagte der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Sebastian Bartels, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Das muss auch sein. Die Eile ist wirklich geboten, 2045 ist viel zu spät.“

Es sei kein Argument mit Blick auf die Kosten zu sagen, man brauche mehr Zeit. „Wir brauchen Geschwindigkeit und Kreativität, auch was Förderprogramme für Mieterinnen und Mieter angeht. Die Kosten für energetische Sanierung von Gebäuden mit Blick auf weniger CO2-Ausstoß dürften nicht bei den Mietern landen, forderte Bartels. „Da muss der Senat auch einspringen, für Menschen, die das nicht stemmen können.“

Senat und die Bezirke sollten mit den Immobilienunternehmen und den Vermietern Vereinbarungen treffen, die eine Deckelung dieser Kosten enthalte. „Das ist eine wichtige Aufgabe, dass hier Rahmenvereinbarungen getroffen werden.“

„Man muss sagen, dass bisher die Mieterinnen und Mieter die Dummen sind, die das Ganze zu tragen haben.“ Wenn das nicht so wäre, hätte es nach Bartels Einschätzung deutlich mehr Ja-Stimmen beim Volksentscheid für Klimaneutralität bis spätestens 2030 gegeben. „Es gab die Angst, mit Kosten überzogen zu werden so wie in der Vergangenheit“, sagte der Mieterverein-Geschäftsführer.