Bremen - Der Deutsche Mieterbund fordert für Vermieter und Vermieterinnen höhere staatliche Fördermittel für Modernisierungsmaßnahmen. „Wir müssen die Kosten nicht nur zwischen den Mietern und Vermietern verteilen, sondern auch den Staat stärker in die Pflicht nehmen“, sagte Mieterbund-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz am Mittwoch vor Beginn des 70. Deutschen Mietertags am Donnerstag in Bremen. Benötigt würden mindestens zehn Milliarden Euro Fördermittel jährlich für Investitionen in Mietwohnungen, um die klimagerechte Modernisierung des Gebäudebestands „möglichst warmmietenneutral“ voranzubringen.

Zudem müssten mehr Anreize für Eigentümer geschaffen werden, Fördermittel auch in Anspruch zu nehmen. Andernfalls sei zu befürchten, dass Mieterinnen und Mieter die Hauptlast bei Modernisierungsmaßnahmen - etwa beim Heizungsumbau - tragen müssten.

Zugleich forderte der Mieterbund eine Absenkung der bestehenden Modernisierungsumlage. Aktuell dürften Vermieter nach Abschluss der Arbeiten die Miete um acht Prozent der aufgewendeten Investitionskosten dauerhaft erhöhen. Diese Umlage müsse auf maximal vier Prozent gesenkt werden. Auch sollte die Kappungsgrenze bei 1,50 Euro pro Quadratmeter liegen - zurzeit beträgt sie zwei bis drei Euro innerhalb von sechs Jahren. „Das aktuelle System der Modernisierungsumlage ist eine unfaire Kostenfalle für Mieterinnen und Mieter“, betonte Weber-Moritz.