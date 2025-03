Noch ist vieles unklar: Bei einem Brand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wird am späten Freitagnachmittag der Mieter tot aufgefunden.

Mieter bei Wohnungsbrand in Hellersdorf tot aufgefunden

Nach dem Brand wurde ein toter 69-Jähriger in der Wohnung entdeckt. (Symbolbild)

Berlin - Bei dem bei einem Brand in Berlin-Hellersdorf von den Einsatzkräften der Feuerwehr tot aufgefundenen Mann handelt es sich um den 69-jährigen Mieter der Wohnung. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es am späten Freitagnachmittag zu dem Brand in der Tollensestraße kam und wie der Mensch ums Leben kam, muss erst noch ermittelt werden.

Der Brand sei im fünften Obergeschoss eines Hauses ausgebrochen, hieß es lediglich. 18 Einsatzkräfte seien zum Löschen vor Ort gewesen. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.