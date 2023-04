Magdeburg - Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt hat mit Michelle Angeli eine neue Vorsitzende. Sie wurde am Samstag bei einer Delegiertenversammlung in Magdeburg gewählt, wie eine Sprecherin mitteilte. Angeli ist den Angaben zufolge seit drei Jahren als Beisitzerin im Vorstand des Landesfrauenrates aktiv. Bei Sachsen-Anhalts Grünen ist sie Landesschatzmeisterin und Frauenpolitische Sprecherin.

Angeli folgt als Vorsitzende des Landesfrauenrats auf Eva von Angern. Die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion war nach zwölf Jahren nicht erneut angetreten. „Es macht mich unheimlich stolz mit so vielen engagierten und frauenpolitisch aktiven Frauen zusammen zu arbeiten“, erklärte von Angern. „Ich blicke mit Stolz auf die erreichten Erfolge, wie die Etablierung der Kinderbetreuung in den Frauenschutzhäusern oder der tarifgerechten Bezahlung der Mitarbeiterinnen.“ Der Landesfrauenrat ist der größte Dachverband für Fraueninteressen in Sachsen-Anhalt.