Seit 2022 läuft „MJ - Das Michael Jackson Musical“ am Broadway. Nun hat das Stück in Hamburg Premiere gefeiert. Mit Hits wie „Billy Jean“ und „Beat It“ geht das Publikum auf musikalische Zeitreise.

Hamburg - Der „King of Pop“ und seine größten Hits: „MJ - Das Michael Jackson Musical“ hat am Abend seine umjubelte Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert. Ausgelassen feierte das Publikum zu berühmten Songs wie „Billy Jean“, „Beat It“, „Thriller“ oder „Smooth Criminal“ und applaudierte begeistert bei den legendären Moonwalk-Tanzschritten.

Unter den Premierengästen waren der ehemalige Handballspieler Pascal Hens, Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt sowie die Schauspieler Heiner Lauterbach, Karsten Speck und Jenny Elvers.

Seit Februar 2022 läuft das mitreißende Stück am Broadway in New York und wurde bereits mit vier Tony Awards ausgezeichnet. Das Buch stammt aus der Feder von Lynn Nottage.

Ein Hit nach dem anderen

Das Musical erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons „Dangerous“-Welttournee im Jahr 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm des amerikanischen Sängers. In einem Probenraum können die Zuschauer Michael Jackson bei der Arbeit zusehen und erleben so einen Hit nach dem anderen. Für die deutsche Produktion im Stage-Theater an der Elbe bleiben die Songs im englischen Original, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt wurden. Die Hauptrolle spielt der gebürtige Brasilianer Benét Monteiro.

Michael Jackson starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt.