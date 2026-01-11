Trotz des Winterwetters landen weniger Patienten in der Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover als erwartet. Besonders oft verletzen sie sich an Händen und Füßen.

Hannover - In der Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind weniger Patienten mit schweren Verletzungen registriert worden als üblich bei den winterlichen Wetterbedingungen. Zwar seien seit dem Freitagabend vermehrt Brüche behandelt worden, die Situation in der Notaufnahme sei allerdings entspannt, teilte die MHH mit. Patienten verletzten sich demnach hauptsächlich an den Hand- und Sprunggelenken.