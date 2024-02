Dresden - Die Ankündigung des Solarherstellers Meyer Burger, die Schließung eines großen Werks in Sachsen vorzubereiten, ist Landeswirtschaftsminister Martin Dulig zufolge „ein alarmierendes Signal“ für den Standort Deutschland. „Sollte das Unternehmen die Produktion in Sachsen wirklich beenden, wäre dies ein schwerer Schlag für die hiesige Solarindustrie und für ganz Europa“, sagte der SPD-Politiker am Freitag.

Nun blieben dem Bund wenige Tage, um entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit in Deutschland eine Produktion von Solarmodulen wieder wirtschaftlich möglich sei. Der Bund habe im vergangenen Jahr Maßnahmen in Aussicht gestellt. Diese müssten unverzüglich auf den Weg gebracht werden. Wenn dies nicht passiere, begebe sich Deutschland auch in diesem Bereich in eine Abhängigkeit, insbesondere von China.

Meyer Burger hatte angekündigt, die Schließung seines Werks in Freiberg vorzubereiten. Es geht um etwa 500 Arbeitsplätze.