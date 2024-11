Am Montag treffen sich die Spitzen der Tarifbezirke Bayern und Küste in Hamburg zur womöglich entscheidenden vierten Verhandlungsrunde. Beim Hauptthema ist die Kluft immer noch groß.

Peilen Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie an: die Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, Lena Ströbele vom Arbeitgeberverband Nordmetall.

München/Hamburg - Die Sondierungsgespräche in der Metall- und Elektroindustrie laufen konstruktiv, aber beim Kernthema Geld zäh. „Auch die Arbeitgeber sind sehr daran interessiert, den Tarifkonflikt beizulegen. Wir suchen mit Engagement eine Lösung“, sagte der bayerische IG-Metall-Chef und Verhandlungsführer Horst Ott: „Alle, die am Tisch sitzen, sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“ Das betonten auch die bayerischen Arbeitgeber. Deren Verhandlungsführerin, Angelique Renkhoff-Mücke, sprach am Montag von großem Einigungswillen, schränkte aber ein, dass der Abschluss „verantwortungsvoll“ sein und Stabilität geben müsse.

Die Tarifparteien der Tarifbezirke Bayern und Küste wollen am Montag gemeinsam versuchen, einen Pilotabschluss für bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu erreichen. Auf der Zielgeraden sei man noch nicht, sagte Ott. Es gebe ein paar Themen, wo eine Lösung allmählich in Sichtweite kommt. „Aber beim Kernthema Geld sind wir meilenweit auseinander.“ Auch Renkhoff-Mücke betonte, dass es nicht einfach werde. Beide Seiten müssten „vielleicht noch über ein Stöckchen springen“, sagte sie. „Vielleicht wird es auch ein großer Stock.“ Dennoch schätzte sie die Chance, in der anstehenden vierten Gesprächsrunde zu einer Einigung zu kommen auf „über 50 Prozent“. Was es jetzt brauche, sei „eine Art Krisenabschluss“, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stabilisieren.

Die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbands Nordmetall, Lena Ströbele, betonte: „Die wirtschaftliche Lage ist und bleibt dramatisch.“ Und sie verschlechtere sich weiter. Davor könne man nicht die Augen verschließen, sagte sie mit Blick auf das bisher von der IG Metall geforderte Lohnplus von sieben Prozent. „Das passt überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit.“ Die Verhandlungen könnten nicht losgelöst von den Realitäten geführt werden. Gleichwohl blicke sie vorsichtig optimistisch auf den kommenden Montag. Die IG Metall Küste sei zwar kein einfacher Partner, aber konstruktiv, sagte die Geschäftsführerin der Werften-Gruppe Lürssen.

Hoher Erwartungsdruck bei Beschäftigten

Der Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, sagte, die Erwartungen der Gewerkschaftsmitglieder seien groß. Die IG Metall hatte ihre 7-Prozent-Forderung im Mai aufgestellt, als die Wirtschaftsaussichten noch besser schienen. Die IG Metall sei bei einem Scheitern der Runde am Montag auf eine weitere Eskalation vorbereitet, sagt Friedrich: Jeder Bezirk habe Pläne für 24-Stunden-Streiks bei der Gewerkschaftszentrale in Frankfurt eingereicht. Verhandlungsführerin Renkhoff-Mücke sieht die Arbeitgeber derzeit allerdings weniger erpressbar als in früheren Tarifrunden, als viele Unternehmen in der Produktion unter Vollast gestanden hatten.

Bereits in der zweiten Warnstreikwoche haben sich laut IG Metall mehr als eine halbe Million Beschäftigte an Protestaktionen beteiligt. „Dieser Bewegung vor den Werkstoren muss endlich auch Bewegung am Verhandlungstisch folgen“, forderte die Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind entschlossen und zu Recht ungeduldig.“

Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bei einer Laufzeit von 27 Monaten nach neun Nullmonaten schrittweise insgesamt 3,6 Prozent mehr. Bei früheren Tarifabschlüssen spielten stufenweise Erhöhungen und Laufzeiten der Verträge oft eine wichtige Rolle.

Flexible Regelungen im Tausch für Zusagen

Die Arbeitgeber verweisen auf immer neue Hiobsbotschaften aus Unternehmen und einen laufenden Arbeitsplatzabbau. Viele Unternehmen sähen keinen anderen Ausweg mehr, sagte Renkhoff-Mücke. Ott betonte dagegen: „Wenn Betriebe in Schwierigkeiten kommen, haben wir immer eine Lösung gefunden. Aber es geht um einen Flächentarifvertrag.“

Bei den laufenden Sondierungsgesprächen geht es zum Beispiel um Ausnahmen für Betriebe, denen es schlecht geht, konkret: die weniger als 2,3 Prozent Umsatzrendite erwirtschaften. Solche Ausnahmeregelungen wollen die Arbeitgeber ausbauen.

Erster Pilotversuch mit zwei Tarifbezirken

Zum ersten Mal versuchen zwei Tarifbezirke gemeinsam, einen Pilotabschluss zu erreichen. In den vergangenen Jahren hatte es Piloten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegeben, 2013 in Bayern. Den Vorschlag für die gemeinsame Runde hatte die IG Metall gemacht.

In Hamburg plant die IG Metall am Montag eine große Kundgebung mit der Ersten Vorsitzenden Christiane Benner. Um 16.30 Uhr sollen die Verhandlungen beginnen. Friedrich rechnet damit, dass es auf jeden Fall „bis nach Mitternacht“ geht. Wenn es eine Einigung gibt, wollen die Verhandlungsführer sowie Benner und Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf auf einer gemeinsamen Pressekonferenz darüber informieren.

„Noch mal Vollgas“ bei den Warnstreiks

Die IG Metall will weiter zu Warnstreiks aufrufen, bis ein Pilotabschluss erreicht ist. „Wir geben noch mal Vollgas, um den Arbeitgeber zu zeigen, dass es uns ernst ist“, sagte Ott.

Die Spätschicht im größten europäischen BMW-Werk Dingolfing sollte am Freitag zweieinhalb Stunden früher Feierabend machen. Ott will vor dem Werk zu den Streikenden sprechen. Im Allgäu sollen sämtliche Schichten von AGCO Fendt, Robert Bosch und Liebherr Aerospace ihre Schichten zwei oder drei Stunden früher beenden. Insgesamt ruft die IG Metall Bayern Beschäftigte in 36 Betrieben zu Warnstreiks auf.