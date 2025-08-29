Mitten in der Nacht greifen zwei Unbekannte an einer Bushaltestelle an – ein Mann wird im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Opfer schweigen.

Gera - Zwei Männer sind in Gera an einer Bushaltestelle von zwei weiteren Männern mit einem Messer angegriffen worden. Einer der Angegriffenen, ein 37-Jähriger, erlitt bei der Attacke in der Nacht eine Schnittverletzung im Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Sein 32 Jahre alter Begleiter blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die beiden Angreifer flohen. Eine Suche nach ihnen blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizei sind die Hintergründe zu der Attacke bislang unklar. Die beiden Angegriffenen wollten keine Angaben zum Geschehen und den Angreifern machen. Zeugenangaben zufolge erfolgte die Tat unvermittelt. Die Angegriffenen warteten gerade auf den Bus.

Wer die Tat beobachtet hat, kann sich bei der Polizei melden. Die Täter sollen laut zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Der eine sei etwa 1,70 Meter groß gewesen und habe weiße Schuhe, eine schwarze Jacke mit weißen Streifen und ein Basecap getragen. Der zweite Mann sei etwa 1,85 Meter groß gewesen.