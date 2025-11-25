Was als Streit unter Mitarbeitenden beginnt, entwickelt sich binnen Minuten zu einer gefährlichen Auseinandersetzung – und endet mit einer Flucht, einer Festnahme und offenen Fragen.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Angestellten eines Restaurants in Charlottenburg ist ein 32-Jähriger verletzt worden. Nach Polizeiangaben gerieten der Mann und sein 34 Jahre alter Kollege zunächst in der Küche eines Lokals in der Schillerstraße in Streit. Der Jüngere soll dabei ein Arbeitsmesser ergriffen haben. Ein Mitarbeiter trennte die beiden, bevor es zu Schlimmerem kam, erklärte die Polizei.

Auf dem Gehweg vor dem Restaurant eskalierte der Konflikt erneut: Der 34-Jährige soll mit einem weiteren Küchenmesser mehrfach auf den 32-Jährigen eingeschlagen haben, hieß es. Kollegen konnten das Messer sichern, der Angreifer flüchtete jedoch. Einsatzkräfte nahmen ihn wenig später am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz fest. Der 32-Jährige erlitt zwei leichte Schnittverletzungen an Hals und Schulter. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.