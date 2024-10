Ein Mann und eine Frau geraten in einer U-Bahn-Station in einen Streit. Ein Begleiter greift ein - dann zieht ein Beteiligter ein Messer.

Berlin - Nach einem Messerangriff in Berlin-Gesundbrunnen sucht die Polizei einen Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung. Der mutmaßliche Angreifer und eine Frau waren nach ersten Angaben der Polizei am Samstagabend in der U-Bahn-Station Pankstraße zusammengestoßen und in einen Streit geraten. Ein Begleiter der Frau habe eingegriffen, woraufhin der Tatverdächtige ein Messer gezogen und den Mann am Bauch verletzt haben soll. Der Verletzte sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.