Görlitz - Die Görlitzer Polizei hat nach einem Tag den mutmaßlichen Täter eines Messerangriffs gefasst. Am Dienstagabend habe ein 17-Jähriger einen gleichaltrigen unvermittelt in einer Straßenbahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, der Täter zunächst aus der Tram geflohen.

Am Mittwochnachmittag habe eine Streife den mutmaßlichen Angreifer in Görlitz aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Den Angaben nach erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl für den 17-Jährigen. Die Kriminalpolizei und die Polizeidirektion Görlitz ermitteln zu den Hintergründen der Tat. Gegen den 17-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.