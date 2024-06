Sarstedt - Dem Messerangriff am Bahnhof in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) soll ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verletzten vorausgegangen sein. Ersten Ermittlungen zufolge besteht keine Beziehung zwischen den beiden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Kurz vor dem Angriff am Mittwoch hätten sie sich demnach unterhalten, seien in Streit geraten und nach einer Rangelei habe der 33 Jahre alte Verdächtige mehrfach mit einem Messer auf das 31 Jahre alte Opfer eingestochen und es lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer kam unter anderem mit Verletzungen am Hals ins Krankenhaus und ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der flüchtige Tatverdächtige sei wenige Minuten nach der Tat, ohne dass er Widerstand geleistet habe, in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Haftbefehl beantragt. Hinweise auf eine politische Motivation gebe es nicht.