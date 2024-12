Bei Fußballfan-Krawallen in der Kölner Innenstadt am Rande des Podolski-Abschieds soll ein Jugendlicher sein Messer gezückt und einen Fan niedergestochen haben. Nun wurde Anklage gegen ihn erhoben.

Köln - Nach der Messerattacke auf einen polnischen Fußballfan am Rande des Abschiedsspiels von Lukas Podolski Mitte Oktober in Köln hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 17-Jährigen erhoben. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, den 32 Jahre alten Fan bei Krawallen in der Kölner Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt zu haben. Ein weiterer ebenfalls attackierter Fan soll sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben.

Der Vorwurf laute auf gefährliche und auf versuchte Körperverletzung, sagte eine Sprecherin des Kölner Amtsgerichts. Zuvor hatte die „Kölnische Rundschau“ berichtet. Eine Entscheidung über den Beginn des Verfahrens werde in den nächsten Wochen getroffen, sagte sie. Der mutmaßliche Täter war kurz nach der Attacke festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Er war von Bundespolizisten in einer Bahn in Essen gestellt worden.

Nach früheren Angaben handelt es sich bei ihm um einen aus Marokko stammenden Jugendlichen, der in einer Einrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Düsseldorf gemeldet ist. Laut Polizei hatte der 17-Jährige nach der Auseinandersetzung in Köln sein Erscheinungsbild verändert und war vom Tatort geflüchtet. Dennoch sei er unter anderem durch Auswertung von Überwachungsfotos identifiziert worden.

Der 32 Jahre alte polnische Fußballanhänger war durch einen Stich schwer verletzt worden, er hatte sich zeitweise in Lebensgefahr befunden.