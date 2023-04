Halle (Saale) - Nach dem Angriff mit einem Messer gegen ein siebenjähriges Kind am zentralen Hallmarkt in Halle (Saale) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Demnach richten sie sich gegen einen 60-jährigen Tatverdächtigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann soll am Donnerstagvormittag dem Kind in der Oleariusstraße eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Junge wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge bei dem Siebenjährigen nicht.

Der 60-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Den Angaben zufolge verbrachte er die Nacht auf Freitag im polizeilichen Gewahrsam. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter kam auch ein Fährtensuchhund der Polizei zum Einsatz. Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Tatverdächtige laut Polizei nüchtern.

Der Bereich am Hallmarkt war im Zuge der Ermittlungen und Spurensicherung zwischenzeitlich abgesperrt. Am Freitag soll eine Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.