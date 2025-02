In einem Bus entbrennt ein Streit um einen Sitzplatz. Zwei Fahrgäste schieben den Streitlustigen aus dem Bus. Der zückt ein Messer - und sticht auf einen der beiden ein.

Berlin - Ein Berliner Schauspieler ist in einem Bus mit einem Messer angegriffen und verletzt worden, nachdem er dort einen Streit schlichten wollte. Es handelt sich um den Schauspieler Samir Salim („Softies“), wie seine Agentin Michaela Marmulla der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst hatte „Bild“ berichtet.

Der 24-Jährige sei in der Nacht zum Samstag auf dem Rückweg von einer Berlinale-Party gewesen, als es zu dem Angriff kam. Polizeiangaben zufolge gab es in dem Bus in Spandau einen Streit um einen Sitzplatz. Salim und ein weiterer Fahrgast hätten den „aggressiven Streiter“ daraufhin aus der noch geöffneten Bustür geschoben.

Schauspieler muss operiert werden

Der Mann entfernte sich zunächst, kehrte dann aber zurück, zog ein Messer und stach in Richtung des 24-Jährigen, so die Polizei. Dann flüchtete er.

Salim wurde am Knie verletzt, er kam ins Krankenhaus. Er werde gerade operiert, sagte seine Agentin am Samstagmittag. „Er hat Glück im Unglück gehabt.“ Der 24-Jährige sei ein wahnsinnig netter und gutmütiger Mensch, der einfach nur einen Streit habe schlichten wollte.