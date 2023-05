Halle - Im Prozess um einen Messerangriff auf ihren Ehemann ist die Angeklagte vom Landgericht Halle zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die 36-Jährige muss wegen versuchten Mords in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sechs Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass sie ihren Mann im Dezember gefesselt und mit einem Messer mehr als 20 Mal in den Rücken und den Oberkörper gestochen hat.

Sowohl die Angeklagte als auch das Opfer haben sich nicht zum Tathergang geäußert. Ein Gutachter bescheinigte der Frau Depressionen, außerdem gab es den Angaben zufolge einen unerfüllten Kinderwunsch. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, die Staatsanwaltschaft forderte acht Jahre Haft.

Das Ehepaar aus Somalia lebt seit mehreren Jahren in Halle. Die Tat könnte infolge eines Fesselspiels erfolgt sein, hieß es. Dabei soll die Frau die Hände ihres Mannes im Schlafzimmer auf dessen Rücken zusammengebunden haben. Nachdem sie auf ihn eingestochen hatte, ließ die 36-Jährige ihren Mann mehrere Stunden liegen und erklärte der Rettungsstelle später, dass er tot sei.

Das Opfer war jedoch noch am Leben und konnte mit einer Notoperation gerettet werden. Das Küchenmesser warf die Frau nach der Tat aus dem Fenster. Es wurde in der Nähe des Wohnorts gefunden. Hinweise auf dritte Personen gab es laut dem Gericht keine. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.