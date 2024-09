Messer in Türspalt gesteckt - Duo raubt Mann in Wohnung aus

Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen in seiner Wohnung überfallen worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann und eine Frau sollen zusammen einen 36-Jährigen in seiner Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Messer ausgeraubt haben. Der Bewohner erlitt schwere Stichverletzungen an der Hand und am Rücken sowie eine Kopfplatzwunde, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte.

Das Duo klingelte demnach am Montag gegen 3.00 Uhr morgens an der Tür des Opfers. Als der 36-Jährige öffnete, soll der Täter ein Messer durch den Türspalt gesteckt und ihm in die Hand gestochen haben, wie es hieß. In der Wohnung habe er dem Mann mehrmals in den Rücken gestochen und sei schließlich mit dessen Handy und der Frau, die im Treppenhaus wartete, geflüchtet.