Messechef Köckler: Digitale Formate nur temporärer Ersatz

Hannover - Digitale Messen können Ausstellungen in Präsenz nach Ansicht des Chefs der Deutschen Messe AG nicht vollständig ersetzen. „Eine Digitalmesse ist zwar während einer Pandemie ein guter temporärer Ersatz, solange Menschen aus allen Teilen der Welt sich besser nicht in großer Zahl begegnen sollten“, sagte Jochen Köckler der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Presse“ (Donnerstag). „Aber sie kann genau das nicht ersetzen, was eine Messe ausmacht: das zufällige Entdecken von spannenden Lösungen beim Schlendern durch Hallen, die Begeisterung, die überspringt, wenn Menschen aufeinandertreffen, der Kontakt und der direkte Austausch.“

Die wichtigste Ausstellung der Deutschen Messe AG, die Industrieschau Hannover Messe, war 2020 coronabedingt abgesagt worden. Im Jahr darauf fand sie ausschließlich digital statt. In diesem Jahr wurde sie erstmals auch wieder in Präsenz angeboten, zog aber deutlich weniger Besucher an als vor der Pandemie. Die Eröffnung der ersten Hannover Messe liegt an diesem Donnerstag genau 75 Jahre zurück.