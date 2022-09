Merz und Althusmann eröffnen CDU-Wahlkampf in Niedersachsen

Hannover - Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen eröffnet die CDU heute mit ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in Osnabrück den Wahlkampf. Der Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekommt Unterstützung vom CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Nach einem Polittalk mit den örtlichen Landtagskandidaten werden die Reden von Althusmann und Merz ab 12.00 Uhr erwartet.

In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Stephan Weil ist seit 2013 im Amt, Althusmann ist derzeit als Wirtschaftsminister sein Stellvertreter. In Umfragen lag die CDU zuletzt hinter der SPD.

Für Merz wird der Auftritt in Osnabrück nicht der einzige im niedersächsischen Wahlkampf sein. Er will außerdem am 4. Oktober im Kreis Harburg, Althusmanns Wahlkreis, sowie zum Wahlkampfabschluss am 7. Oktober in Hannover um Wählerstimmen für die CDU werben.