Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist in Thüringen auf Antrittsbesuch unterwegs. In Jena wird er mit Applaus von Beschäftigten des Fraunhofer-Instituts empfangen. Es gab aber auch einzelne Buhrufe.

Jena - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seinen Antrittsbesuch in Thüringen begonnen. Der CDU-Politiker wurde im Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena von Thüringens Regierungschef Mario Voigt, den Thüringer Vize-Ministerpräsidenten und Vertretern des Fraunhofer-Instituts begrüßt.

„Das hier ist der Leuchtturm der Optik in der Welt“, sagte Voigt. Kluge Köpfe forschten in Jena an Technologien der Zukunft, sagte er. Bei der Begrüßung erhielt Merz spontan Applaus von den Beschäftigten, es gab aber auch einzelne Buhrufe.

Weitere Stationen des Kanzlerbesuchs sind eine Werkstattschule in Jena Lobeda und die Waldkliniken in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). Für Merz ist es der dritte Besuch in Thüringen seit Amtsübernahme. Außerdem nahm der Kanzler an einer Sitzung des Thüringer Kabinetts teil.