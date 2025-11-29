Friedrich Merz warnt in Magdeburg vor der „Faszination des Autoritären“. Er betont die Werte Freiheit und Frieden und erwartet von der politischen Mitte, dass sie Probleme löst.

Magdeburg/Gießen - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Auseinandersetzungen am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen kritisiert. „Sie werden heute Abend Fernsehbilder aus der Stadt Gießen sehen, die alles andere als erfreulich sind, eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“, sagte Merz beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg.

„Ich möchte, dass wir in der politischen Mitte unseres Landes zeigen, dass wir Probleme lösen können“, sagte Merz. Freiheit und Frieden seien am wichtigsten. Der Bundeskanzler warnte vor einer Faszination des Autoritären. Einfach mal auf den Tisch hauen – so funktioniere Demokratie nicht, sagte Merz. Man müsse gut diskutieren und notwendigen Streit aushalten. Merz kritisierte in diesem Zusammenhang „Linkspopulismus und vor allem Rechtspopulismus im eigenen Land“.

Der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen begann mit mehr als zwei Stunden Verspätung. Wegen Straßenblockaden und Protesten waren viele der rund 1.000 geplanten Teilnehmer zunächst nicht zum Veranstaltungsort durchgekommen. Am frühen Nachmittag sprach die Polizei mit Blick auf die Demonstranten von einer Teilnehmerzahl „im unteren fünfstelligen Bereich.“ Sehr viele protestierten friedlich.