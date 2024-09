Friedrich Merz (CDU) will eine Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg an der Havel besuchen.

Brandenburg an der Havel - Vor der Landtagswahl in wenigen Wochen schickt die CDU ihre Bundesprominenz in den Brandenburger Wahlkampf. Heute (18.00 Uhr) treten in Brandenburg an der Havel unter anderem Parteichef Friedrich Merz und die beiden CDU-Spitzenkandidaten aus Sachsen und Thüringen, Michael Kretschmer und Mario Voigt, auf. Auch der Brandenburger CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann hat sich für die Veranstaltung angekündigt. Er will nach der Wahl am 22. September Ministerpräsident werden.

Nach aktuellen Umfragen liegt die CDU in Brandenburg hinter der AfD und beinahe gleichauf mit der SPD. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen will die CDU den Ministerpräsidenten stellen.

In Sachsen wurden am vergangenen Sonntag die Christdemokraten von Ministerpräsident Michael Kretschmer stärkste Kraft, in Thüringen liegt die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD von Björn Höcke vorn, hat aber keinen Koalitionspartner in Aussicht.