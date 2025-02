Merz hat familiäre Wurzeln in Brandenburg

Potsdam - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat Wurzeln in Ostdeutschland. Das verriet Brandenburgs CDU-Landeschef Jan Redmann bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Merz in Potsdam. „Du kennst Brandenburg sehr, sehr genau, nicht nur, weil Du familiäre Wurzeln auch in Brandenburg hast“, sagte Redmann.

Väterlicherseits komme Merz' Familie aus Wriezen. Die Stadt liegt in Brandenburg im Landkreis Märkisch-Oderland unweit des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Der gebürtige Sauerländer nickte dazu, ging aber in seiner Rede nicht direkt darauf ein. Die „Märkische Oderzeitung“ hatte im vergangenen Jahr von einem Besuch von Merz in Wriezen berichtet, wo er auf Spurensuche war.