Merz fordert in Jena: Zugverbindungen nach Warschau und Prag sollen so gut werden wie nach Brüssel oder Paris. Was bedeutet das für die Mitte-Deutschland-Verbindung?

Jena - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine bessere Zuganbindung in osteuropäische Länder ausgesprochen. „So gut, wie wir nach Brüssel und Paris angebunden sind, so gut müssen wir auch angebunden sein in die Hauptstädte unserer östlichen Nachbarn“, sagte der CDU-Politiker bei einem Antrittsbesuch im thüringischen Jena.

„Wir suchen nach Wegen, diese Finanzierung des Ausbaus der Mitte-Deutschland-Verbindung zu ermöglichen“, sagte Merz nach einer Sitzung des Thüringer Kabinetts, an der er in Jena teilnahm. Man sehe die Mitte-Deutschland-Verbindung nicht einfach nur als eine regionale Verbindung, „sondern es ist eine wichtige europäische Verbindung“, sagte er. Er lege Wert darauf, dass man nicht nur im Straßenbau, sondern auch im Ausbau des Schienennetzes den Blick nach Osten richte. Es gebe intensive Gespräche dazu.

Thüringen hofft seit Jahren auf eine Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau der Teilstrecke zwischen Weimar und Gößnitz (Altenburger Land). Dort fahren aktuell meist noch Diesel-Loks. Laut Plan der Bahn sollen im Jahr 2031 elektrische Züge fahren. Immer wieder hatte es aber Sorgen gegeben, dass das Projekt mangels Finanzierung vom Bund gekippt werden könnte.

Merz ist derzeit auf Antrittsbesuch in Thüringen unterwegs. Erste Station war das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena. Auf dem Programm stehen noch der Besuch einer Werkstattschule in Jena Lobeda und der Waldkliniken in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis).