Nach Terminen auf Schloss Ettersburg und in Weimar kommt Bundeskanzler Friedrich Merz erneut nach Thüringen. Diesmal steht ein Besuch des Kabinetts von Ministerpräsident Mario Voigt auf der Agenda.

Von dpa 12.11.2025, 17:02
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt nach Thüringen und besucht das Kabinett von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (beide CDU). (Archivbild)
Erfurt - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz besucht am 2. Dezember das Thüringer Kabinett. Das bestätigte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), der sich derzeit auf einer Reise in Israel befindet. Nach öffentlichen Auftritten bei der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Ettersburg und bei einem Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Weimar wird es der dritte Besuch seit Amtsantritt als Kanzler von Merz in Thüringen sein.