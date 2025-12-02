Von Doppelkorn bis Pflaumenmus: Thüringer Landkreise überraschen den Bundeskanzler mit besonderen Spezialitäten - in einem Adventskalender aus Eichenholz.

Erste Station des Antrittsbesuches von Bundeskanzler Friedrich Merz war das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena.

Jena - Bundeskanzler Friedrich Merz soll bei seinem Antrittsbesuch in Thüringen einen Adventskalender mit kleinen Thüringer Überraschungen bekommen. Das kündigte die Staatskanzlei am Rande des Kanzlerbesuchs in Jena an.

Der Kalender ist den Angaben nach aus Thüringer Eiche von einem Handwerksbetrieb im Freistaat gefertigt. „Alle Landkreise und größeren Städte haben Produkte beziehungsweise Spezialitäten beigesteuert, über die sich der Bundeskanzler nun jeden Tag aufs Neue freuen kann“, hieß es in einer Mitteilung.

Dazu gehört ein Altenburger Skat-Kartenspiel, ein Kuschelkloß, Nordhäuser Doppelkorn und Pfefferminzlikör oder auch Goethe-Gedichte und Pflaumenmus.