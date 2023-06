Leipzig - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich bei der Polizei für ihren Einsatz in Leipzig bedankt. „Das Ziel ist Menschen und Sachwerte zu beschützen und Gewalttäter festzunehmen“, erklärte der CDU-Politiker via Twitter. Polizisten aus Sachsen und anderen Bundesländern schützten die Leipziger vor Gewalttouristen, so der Ministerpräsident. Zuvor hatten sich Kretschmer sowie Innenminister Armin Schuster (CDU) nach Polizeiangaben vom Leipziger Polizeipräsidenten und Einsatzleiter René Demmler in die aktuelle Lage einweisen lassen.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis.