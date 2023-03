Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Königsee

Königsee/Saalfeld - Bei einem Wohnungsbrand ist in einem Ortsteil von Königsee (Saalfeld-Rudolstadt) ein Mensch gestorben. Wie die Polizei in Saalfeld mitteilte, hatte am Freitagmorgen ein Passant das Feuer bemerkt. Die Identität des Toten sowie die Ursache des Brandes waren zunächst noch unbekannt.