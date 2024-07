Feueralarm in der Nacht in der Justizvollzugsanstalt Heidering. In einer der Haftzellen brennt es. Die Löscharbeiten wurden erschwert.

Brandenburg an der Havel/Heidering - Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt in Heidering (Teltow-Flämig) ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier Mitarbeiter der Vollzugsanstalt wurden durch Rauchgasvergiftungen verletzt, wie die Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel mitteilte. Zwei von ihnen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war aus bisher nicht bekannter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren erschwert, weil sich der Insasse in der Zelle verbarrikadiert hatte, wie es hieß. Deshalb versuchten die Rettungskräfte zunächst durch das zerborstene Fenster zu löschen. Die Zelle sei komplett ausgebrannt. Der Inhaftierte konnte nur noch tot geborgen werden. An den mehr als drei Stunden dauernden Löscharbeiten waren 55 Einsatzkräfte beteiligt. Die Justizvollzugsanstalt wird vom Land Berlin betrieben. Zuerst hatte die „BZ“ berichtet.