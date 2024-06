Neustadt am Rübenberge - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 6 in der Nähe von Neustadt am Rübenberge ist ein Mensch tödlich verunglückt. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte seien am späten Sonntagabend um 23.23 Uhr alarmiert worden. Das Auto, das in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs gewesen sei, habe eine Gartenmauer und ein Schild beschädigt und sei in der Abfahrt Schneerener Krug zum Stehen gekommen. Zum Einsatzort kamen unter anderem vier Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Am frühen Montagmorgen war die B6 an der Unfallstrecke Richtung Nienburg laut Feuerwehr noch gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.