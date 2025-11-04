Ein Brand in Berlin-Reinickendorf fordert mehrere Verletzte. Die Feuerwehr war mit großem Aufwand im Einsatz.

Bei einem Brand wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Feuer in Berlin-Reinickendorf ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem gab es durch den Brand am Morgen in einem Gewerbegebäude in der Provinzstraße zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Flammen breiteten sich auf dem Flachdach des zweigeschossigen Gebäudes aus. Die Feuerwehr musste aufwendig löschen, 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.