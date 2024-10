Braunschweig - Schauspieler Udo Kier wird 2024 mit dem europäischen Schauspielpreis des Braunschweig International Film Festivals ausgezeichnet. Der 80-Jährige werde im November in der niedersächsischen Stadt für herausragende darstellerische Leistungen in der europäischen Filmkultur geehrt, teilten die Organisatoren mit. „Die Europa“ ist mit 25.000 Euro der am höchsten dotierte Preis des Festivals, bei dem Auszeichnungen mit einem Rekordpreisgeld von insgesamt 70.500 Euro verliehen werden.

Kier gelte in Hollywood als Meister der markanten Nebenrollen, der in mehr als 280 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt habe, teilten die Festivalmacher mit. Seinen Stern auf dem Walk of Fame hat er sich aus Sicht der Braunschweiger Jury längst zu Recht verdient. Der 1944 in Köln geborene Schauspieler, der unter anderem die Hauptrolle in Andy Warhols „Dracula“ (1974) spielte, werde Mitte November für mehrere Tage als Stargast in Braunschweig erwartet.

In der Woche vom 11. bis zum 17. November stehen nach Veranstalterangaben 210 Filme auf dem Programm. Neben sechs Weltpremieren und zwei europäischen Premieren sollen 51 deutsche Erstaufführungen gezeigt werden. Ein großer thematischer Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Volk Sami aus dem Norden Europas. Eine Sonderreihe erzähle seine Geschichte der Diskriminierung und Enteignung, aber auch des Zusammenhalts und des Widerstands.