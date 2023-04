Halle - In Sachsen-Anhalt wächst die Mehrheit der Kinder mit Geschwistern auf. Laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2022 gibt es im Land insgesamt 272.600 Kinder, die mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester im Haushalt aufwachsen. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch anlässlich des Welttages der Geschwister am 10. April mit. Somit lebten 63 Prozent der insgesamt 430.900 Kinder als Geschwisterkinder. 2012 sei dieser Anteil nur bei 52 Prozent gelegen.

2022 hatten 177.600 Geschwisterkinder genau eine Schwester oder einen Bruder, 95.000 Kinder hatten mindestens zwei Geschwister. 158.300 Kinder lebten im vergangenen Jahr ohne Geschwister im Haushalt.

Etwa 60 Prozent der Geschwisterkinder wachsen bei ihren verheirateten Eltern auf. Die Anteile von Geschwisterkindern von Eltern in Lebensgemeinschaften und von Alleinerziehenden lagen 2022 bei 17 beziehungsweise 22 Prozent.