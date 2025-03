Rauch dringt aus dem Keller. Die Bewohner müssen das Gebäude mitten in der Nacht verlassen. Eine schnelle Rückkehr in ihre Wohnungen ist nicht möglich.

Halberstadt - In Halberstadt ist ein Mehrfamilienhaus nach einem Brand vorerst nicht bewohnbar. Kurz vor Mitternacht am Freitag kam es im Keller zu einem Schwelbrand, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung mussten die 14 Bewohner das Haus verlassen. Zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren wurden dabei leicht verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadt Halberstadt hat sich um Unterkünfte für die Hausbewohner gekümmert. Zur Brandursache wird ermittelt. Eine Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.