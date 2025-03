In Cuxhaven steigen Flammen aus einem Mehrfamilienhaus auf. Alle Anwohner müssen das Gebäude verlassen.

Mehrfamilienhaus brennt in Cuxhaven - hoher Sachschaden

In Cuxhaven hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. (Symbolbild)

Cuxhaven - Durch den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Cuxhaven ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei dürfte er sich im hohen sechsstelligen Bereich beziehungsweise im Millionenbereich befinden. Wegen des Brandes am Donnerstagabend hätten alle 20 Anwohner evakuiert werden müssen. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar, Verletzte gab es nicht. Die Brandursache wird ermittelt.