Halle - Nach mehreren Wildunfällen in den vergangenen Tagen hat die Polizei in Halle die Menschen zur Vorsicht aufgerufen. Fahrerinnen und Fahrer sollten ihre Fahrweise anpassen und besondere Vorsicht walten lassen, erklärte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag. „Die Zusammenstöße mit Wildtieren stellt eine Gefahr dar.“

So sollte besonders in Gebieten, in denen viele Wildtiere leben, die Geschwindigkeit angepasst werden, hieß es. Dabei sollten Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise auf Warnschilder achten. Unnötiges Fahren bei Dämmerung und in der Nacht sollte vermieden werden. Sollten Tiere die Fahrbahn kreuzen, empfiehl die Polizei zu hupen. „Dies kann dazu beitragen, dass die Tiere aufgeschreckt werden und die Straße zügig überqueren, ohne in Panik zu geraten.“