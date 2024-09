Mehrere Verletzte bei zwei Unfällen in Thüringen

Sechs Verletzte bei zwei Unfällen in Thüringen. (Symbolbild)

Gotha/Sömmerda - Bei zwei Unfällen in Thüringen sind sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Im Kreis Gotha kam eine SUV-Fahrerin auf der Landstraße nach Günthersleben in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen durchfuhr einen Straßengraben und kollidierte schließlich mit einem Baum. Die 25 Jahre alte Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Im Kreis Sömmerda übersah ein 72 Jahre alter Fahrer auf einer Landstraße beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Rentner schwer verletzt. Eine 35-jährige Frau und ihre sechs Jahre alte Tochter in dem entgegenkommenden Auto wurden dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt, wie es hieß.