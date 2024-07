Berlin - Bei einem Streit in einem Lokal in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr sind neun Menschen ins Krankenhaus gekommen, eine Person sei vor Ort behandelt worden. Die Polizei sprach dagegen von insgesamt sieben Verletzten, von denen fünf in eine Klinik kamen.Zwei Gruppen sollen sich in dem Lokal in der Martin-Luther-Straße nach Polizeiangaben am späten Samstagabend zunächst gestritten haben. Sechs Männer zwischen 22 und 38 Jahren aus der einen Gruppe sollen demnach die Kontrahenten angegriffen haben. Mit Fäusten sollen sie den 36- bis 48-Jährigen sowie einer 34 Jahre alten Frau ins Gesicht geschlagen haben. Eine Frau, die dazwischengehen wollte, soll ebenfalls angegriffen worden sein. Die alarmierten Beamten trennten beide Gruppen. Es werde wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es weiter.Der Grund für den Streit war laut Polizei zunächst unklar. Im benachbarten Kiez wird dieses Wochenende das 30. Lesbisch-Schwule Stadtfest gefeiert. Einen Zusammenhang des Vorfalls mit dem Fest bestätigten die Beamten zunächst nicht.